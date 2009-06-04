Разработчики: изменения в закон об ОСМД упростят их создание

Принятие законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» упростит процедуру создания ОСМД. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам отслеживания влияния законопроектов на показатели, один из разработчиков законопроекта Владимир БОНДАРЕНКО.

Как отметил он, на сегодня местные власти с неохотой идут навстречу ОСМД. В то же время, изменения в закон позволят упростить процедуру создания ОСМД в старых домах – будет достаточно инициативы минимум трех владельцев. При этом создание объединений совладельцев в новых домах станет обязательным. В одно объединение смогут входить несколько домов.

По словам В.БОНДАРЕНКО, также в законопроекте предусмотрена процедура, которая не позволит незаконную приватизацию вспомогательных помещений под видом нежилых.

Законопроект, кроме того, предусматривает новый порядок принятия участия совладельцами в голосовании и пр. При этом объединение получит право самостоятельно выбирать исполнителя коммунальных услуг (тепла, воды, канализации, газа), тогда как сегодня ОСМД не может на это влиять.

Кроме того, законопроект предусматривает ряд льготных моментов для ОСМД, в частности введение налоговых льгот и пр.

В свою очередь, народный депутат Украины, глава Союза собственников жилья Украины Юрий ОДАРЧЕНКО высказал уверенность, что законопроект поддержат 380-400 голосами в парламенте, поскольку его разрабатывали представители почти всех политических сил ВР, кроме КПУ.

По данным руководителя ЖКХ программ общественной сети «Опора» Татьяны БОЙКО, только 7-9% домов в Украине являются участниками таких объединений, при том что управление ЖЭКов неэффективно.

Справка УНИАН. Авторами законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» являются народные депутаты Юрий ОДАРЧЕНКО, Александр ПОПОВ, Владимир БОНДАРЕНКО, Ксения ЛЯПИНА, Валерий БАРАНОВ. Законопроект прошел широкое обсуждение и 30 апреля т.г. под № 4423 был зарегистрирован в парламенте.