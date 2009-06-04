ВЫГЛЯДИТ ДОРОЖЕ, ЧЕМ СТОИТ. Ruukki представляет кровельную новинку Decorrey<SUP><FONT SIZE="-1">тм</FONT></SUP>

2 июня 2009 года на заводе Ruukki под Киевом (Макаровский район, с.Копылов) была запущена линия по производству новой металлочерепицы эконом-класса Decorreyтм , разработки финского концерна Rautaruukki.

По словам директора ЗАО «Руукки Украина» Юрия Обуха: «Наши приоритеты отражают сложившуюся конъюнктуру рынка. Проекты в сегменте жилищного строительства не так зависимы от глобального инвестирования, как коммерческие, потому есть все основания полагать, что в этом году компания увеличит и объемы продаж, и долю рынка. Если в 2008 году наша доля на рынке металлочерепицы Украины составляла около 23 -24 %, то, благодаря запуску линии по производству Decorreyтм, к концу этого года мы планируем увеличить данный показатель на 4 -5% и укрепить свой статус лидера.»

Производственные мощности линии позволяют выпускать до 100 тысяч квадратных метров металлочерепицы Decorreyтм в месяц.

Сырьем для производства Decorreyтм является горячеоцинкованный стальной лист с массой цинка не менее 275г/кв.м., что значительно повышает срок службы материала (на 5-7 лет дольше, чем аналогичный прокат с массой цинкового слоя 180 г/кв.м.)

Технические характеристики Decorreyтм (TS28-400-1130)

Толщина листа 0,45 мм Длина листа задаётся клиентом Высота волны 28 мм Покрытие полиэстер Толщина цинкового слоя От 275 г/кв.м Шаг обрешётки 400 мм Полезная ширина 1130 мм Общая ширина 1181 мм Цветовая гамма RR11 (зелёный), RR29 (красный) и RR32 (тёмно-коричневый) Гарантия 10 лет на покрытие (полиэстер) Розничная цена 6,6 евро за 1 кв.м. с НДС (оплата в гривнах по курсу НБУ на день осуществления платежа)

Отличительными чертами данного продукта являются принципиально новый тип волны, а также высокое качество в сочетании с невысокой ценой, что стало возможным благодаря ряду технических особенностей новинки:

- из-за особой геометрии листа удается достигать экономии стали до 5% в сравнении с затратами сырья на производство такой популярной металлочерепицы, как Monterrey®;

- больший шаг обрешетки у DecorreyТМ (400 мм), нежели у Monterrey® (350 мм), приводит к экономии пиломатериалов для устройства обрешетки;

- большая рабочая ширина листов – 1130 мм в сравнении с 1100 мм у Monterrey®.

Такая оптимизация расхода материала на единицу площади и сужение цветовой палитры позволяют компании Ruukki сделать выгодное ценовое предложение, а украинским застройщикам насладиться

новым дизайном металлочерепицы Decorreyтм, её прочностью, простотой в уходе и монтаже; и применять не только для новых крыш, но также и для реконструкции старых.

Монтаж первой крыши с покрытием Decorrey™

Справка УНИАН.Ruukki – поставщик компонентов и комплексных систем и решений на основе металла для строительства и машиностроения. Компания предлагает большой выбор продуктов и услуг. Ruukki имеет подразделения в 26 странах, количество персонала в компании – свыше 13 300 человек. Объем продаж в 2008 году составил 3,9 млрд. евро.

Акции компании котируются на фондовой бирже в Хельсинки (Rautaruukki Corporation: RTRKS).

Сайты www.ruukki.com.ua , www.ruukkidim.com.ua

Более детальная информация - у руководителя отдела маркетинга ЗАО «Руукки Украина» Денисенко К.О. kateryna.denysenko@ruukki.com

