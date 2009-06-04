ВР приняла законопроект по организации Евро-2012

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "Об организации и проведении финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине".

Как передает корреспондент УНИАН, за данный законопроект проголосовали 382 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Принятие данного законопроекта ставит целью усовершенствование процесса подготовки к проведению в Украине финальной части Евро-2012.

Структурно положение новой редакции проекта закона предлагается изложить в шести разделах.

В разделе І «Общие положения» сформулированы ряд новых терминов, в частности «гарантии УЕФА», «задачи и мероприятия по подготовке и проведению Чемпионата», «объекты Чемпионата», «Генеральный план по инфраструктуре», «национальный координатор», «соглашение о проведении Чемпионата», «требования УЕФА», «соглашение об использовании объекта Чемпионата», «вспомогательный город» и т. п.

В разделе ІІ «Система управления организацией и проведением чемпионата» предусматривается: уточнить полномочия, функции и задачи Кабинета министров Украины, в частности определение его координирующей роли относительно деятельности центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, связанной с подготовкой и проведением Чемпионата, принятие решений относительно внесения изменений в государственную целевую программу подготовки и проведения Чемпионата, координацию разработки и внесения изменений в Генеральный план по инфраструктуре, осуществление контроля за выполнением задач и мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата, поддержки и сотрудничества с УЕФА по вопросам его организации и проведения.

Также предусмотрено определить функции центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления относительно разработки, утверждения, выполнения задач и мероприятий соответствующих отраслевых, региональных и городских программ по подготовке и проведению Чемпионата, Генерального плана по инфраструктуре, концепций, осуществление анализа состояния выполнения задач и мероприятий этих программ. Предусмотрено определить основы сотрудничества с УЕФА и ФФУ относительно выполнения обязательств и гарантий, определенных в договоре о проведении Чемпионата, предоставления экспертной помощи по вопросам организации подготовки и проведения Чемпионата.

В разделе ІІІ «Программно-плановое обеспечение подготовки Чемпионата» определяются принципы: разработки, финансирования и внесения изменений в государственную целевую программу подготовки и проведения Чемпионата; разработки, утверждения и выполнения Генерального плана по инфраструктуре.

В разделе ІV «Особенности строительства объектов Чемпионата и выкупа земельных участков для их нужд» предлагается установить особенности организации строительства объектов, которые предусматривается задействовать во время проведения Чемпионата, в частности путем запрещения привлечения средств инвесторов, связанных со строительством объектов Чемпионата на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры населенных пунктов, если это не предусмотрено проектом строительства, а также путем ввоза на территорию Украины товаров (кроме подакцизных) для строительства, реконструкции, капитального ремонта и оснащения всех объектов Чемпионата, а не только спортивных сооружений

При этом в разделе предусмотрены положения относительно возвращения в государственный бюджет полученных сумм возмещения процентной ставки по кредитам и сумм неуплаченной ввозной пошлины в случае невыполнения гарантийных обязательств и непредоставления объекта для нужд Чемпионата.

В разделе V «Выполнение гарантий, предоставленных УЕФА» в соответствии с гарантиями, предоставленными УЕФА органами исполнительной власти, предусматривается: урегулировать порядок выполнения гарантий, предоставленных УЕФА относительно прав интеллектуальной собственности УЕФА; уточнить временные правила перемещения через таможенную границу Украины; перечень товаров, которые разрешается ввозить на территорию Украины без уплаты обязательных платежей участниками Чемпионата для выполнения ими функций, связанных с подготовкой и проведением Чемпионата, и правил декларирования этих товаров; уточнить порядок получения виз для въезда на территорию Украины в связи с проведением Чемпионата; расширить круг финансовых преференций относительно налогообложения дохода, полученного УЕФА по результатам деятельности в Украине во время подготовки и проведения Чемпионата.

В разделе VІ «Заключительные положения» предлагается внесение изменений в действующие законодательные акты.