Компания «XXI Век» продала долю в четырех проектах

Компания «XXI Век» осуществила продажу своей доли в четырех проектах: жилом комплексе «Эмеральд» в Севастополе, загородном жилом комплексе «Лесники» под Киевом, многофункциональном комплексе в Борисполе и ТРЦ «Квадрат» в Донецке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, компания намерена использовать полученные средства для финансирования обязательных расходов по своим проектам, в частности, оплаты арендных платежей и налогов на землю, а также для поддержания операционной ликвидности.

В проекте «Эмеральд» в Севастополе компания продала свою долю в размере 51% местному девелоперу за 0,5 млн. долл. и 4 млн. грн. (около 0,52 млн. долл. по текущему курсу). Компания начала строительство этого объекта в начале 2008 года, но приостановила работы в четвертом квартале 2008 года из-за финансовых сложностей, вызванных влиянием мирового финансового кризиса, и в связи с неопределенностью на украинском рынке недвижимости.

Также компания продала оставшиеся 17,3 га в загородном жилом комплексе «Лесники» в Киевской области за 5,1 млн. долл. Первая часть (38,2 га) в проекте «Лесники» была продана ранее за 5,9 млн. долл.

Кроме того, компания продала за 0,7 млн. долл. свою долю (80%) в проекте многофункционального комплекса в Борисполе.

Оба проекта находятся на стадии проектирования. Покупателями стали местные девелоперы.

Компания также продала 100% в проекте ТРЦ «Квадрат» на проспекте Мира в Донецке локальному девелоперу за 2,3 млн. долл. Данный проект находился на предварительной стадии разработки.

Компания продолжает вести переговоры о продаже других непрофильных активов для поддержания своей оперативной ликвидности.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – ведущий украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн. долл.). В мае 2007 года компания осуществила выпуск евробондов и привлекла 175 млн. долл. под развитие проектов недвижимости в Украине.

На первую половину 2007 года в портфеле компании было 4,9 млн. кв. м торговой, офисной, гостиничной, логистической и жилой недвижимости.