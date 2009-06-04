Павленко: нужно увеличить смету НСК «Олимпийский»

Окончательный проект реконструкции НСК «Олимпийский» к Евро-2012 предусматривает увеличение сметы по сравнению с предварительно определенными показателями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

Он сообщил, что увеличение сметы связано с необходимостью дополнительных работ, на которые указали инспектора УЕФА, которые проверяли предыдущий проект реконструкции. В частности, необходимо дополнительно построить галереи для эвакуации зрителей со второго яруса стадиона, еще одну дорогу для эвакуации транспорта, усилить пожарную безопасность и осуществить еще ряд мероприятий для безопасности зрителей.

Кроме того, Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что на этапе разработки технико-экономического обоснования был учтен курс гривни к евро на уровне 6,87 грн., а сегодня один евро стоит уже 10,04 грн. К тому же, подчеркнул министр, прогнозируется инфляция минимум 9,5%.

Вместе с тем, Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что окончательным проектом определены конкретные работы, которые будут выполнены отечественными компаниями с использованием отечественных строительных материалов, а также работы, которые выполнят иностранные компании из иностранных строительных материалов. Например, покрытие стадиона могут качественно выполнить лишь три-четыре компании в мире, поскольку там не допускается никаких ошибок.

Министр сообщил, что 60% работ будет выполнено украинскими компаниями, а приблизительно 40% - зарубежными.

Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что дополнительные требования появились в процессе реконструкции, поэтому их стоимость не была учтена в предыдущем проекте. Вместе с тем, по его словам, окончательный проект учитывает все замечания экспертов УЕФА, и у него нет сомнения, что он будет соответствовать самым жестким требованиям к стадионам класса «элит».

Вместе с тем, Ю.ПАВЛЕНКО не уточнил, насколько увеличится стоимость работ, подчеркнув, что цифры станут известны после утверждения проекта правительством.

Как сообщал УНИАН, планируется, что Кабинет Министров утвердит проект реконструкции НСК «Олимпийский» к Евро-2012 на своем заседании 10 июня.

Предварительная стоимость реконструкции спорткомплекса определена на уровне 2,1 млрд. грн.