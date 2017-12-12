На Житомирщине разработали областную программу льготного кредитования жилья для бойцов АТО, педагогов и медиков

На Житомирщине разработали областную программу льготного кредитования жилья для участников АТО, педагогических и медицинских работников. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, речь идет об областной комплексной Программе обеспечения жильем педагогических, медицинских работников, участников АТО и членов их семей на 2018-2021 годы.

С проектом этой программы ознакомил сегодня депутатов областного совета директор департамента градостроительства, архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации Роман Щебетов.

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«Программа предусматривает предоставление льготного кредита указанным категориям населения. Очередь будет формироваться согласно реестра лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Решение о предоставлении кредита будет принимать региональное управление Держмолодьжитла в течение месяца со дня подачи документов», – сказал, в частности, Щебетов.

Он пояснил также, что льготный кредит будет предоставляться на срок до 20 лет под 3% годовых.

Эту программу планируют утвердить на очередной сессии Житомирского областного совета 21 декабря.

Как пояснили УНИАН в облгосадминистрации, сначала этот документ будет приниматься без финансового ресурса. Его планируют предусмотреть на заседании сессии областного совета уже в 2018 году после детальной проработки финансовых потребностей и порядку предоставления кредитов. «Средства будут выделяться из бюджетов разных уровней и за счет софинансирования», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Во время рассмотрения проекта программы депутаты также усовершенствовали ее. «Так, на заседании депутатской комиссии сегодня депутаты предложили дополнить программу пунктом, согласно которому льготный кредит на жилье могли бы брать и добровольцы", - отмечают в облгосадминистрации.

Напомним, сейчас на Житомирщине продолжается подготовка к бюджетной сессии Житомирского областного совета.