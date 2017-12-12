Порошенко подписал закон, который позволяет ему назначать членов Нацкомиссии по тарифам

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №7342-1, который предоставляет ему право назначать новых членов Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Читайте такжеНКРЭКУ разблокируют, чтобы комиссия сгенерировала Ахметову доход в размере 12,5 миллиарда гривень - эксперт

Как это говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады Украины, законом президенту предоставляется право избрать новых членов регулятора, количество которых будет достаточным для принятия комиссией каких-либо решений.

Согласно информации на сайте парламента, закон был направлен на подпись президенту 8 декабря, а сегодня, 12 декабря, возвращен от президента с подписью.

Как сообщал УНИАН, с 13 ноября 2017 года на заседаниях НКРЭКУ нет кворума (четыре человека), поэтому комиссия не может принимать решения. Последнее заседание до прекращения полномочий двух членов НКРЭКУ (24 ноября) также не состоялось. Из-за отсутствия кворума НКРЭКУ не смогла принять более 150 важных решений для отрасли, например, об установлении тарифов для генерирующих компаний, оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год, о выдаче лицензий для новых компаний. 24 ноября председатель Нацкомиссии Дмитрий Вовк заявил, чтот с тех пор работа регулятора заблокирована.

Для назначения новых членов регулятора ранее была создана Конкурсная комиссия, которая уже начала свою работу, но, по словам ее члена Светланы Голиковой, понадобится несколько месяцев, чтобы избрать нового члена НКРЭКУ.

В конце ноября и начале декабря народные депутаты от разных фракций зарегистрировали три законопроекта, которые предлагают различные механизмы для восстановления дееспособности регулятора. 6 декабря профильный парламентский комитет поддержал проект №7342-1 авторства Александра Домбровского («Блок Петра Порошенко»), Михаила Бондаря («Народный фронт») и Юлия Иоффе («Оппозиционный блок»). 7 декабря этот проект был принят парламентом. Согласно этому закону, президент получил полномочия назначать новых членов регулятора сроком на 3 месяца.