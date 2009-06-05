Fitch: ликвидность сектора недвижимости РФ и Украины слабая

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает, что секторы строительства и недвижимости России и Украины имеют наиболее слабую позицию ликвидности среди всех корпоративных секторов, рейтингуемых агентством в регионе Европа, Ближний Восток и Африка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе рейтингового агентства.

Как указывается в отчете «Секторы строительства и недвижимости России и Украины: позиции ликвидности», позиции ликвидности многих компаний рассматриваемого сектора в России и Украине ухудшились в 2008 году и I квартале 2009 года по мере быстрого ослабления конечных рынков и вывода банками средств из этой сферы.

«Улучшение позиций ликвидности маловероятно, пока рынки недвижимости этих стран не достигнут нового ценового равновесия и не начнут вновь генерировать стабильный операционный денежный поток, а рынки долгового капитала не станут снова открытыми для эмитентов из секторов недвижимости России и Украины. А пока Fitch ожидает проведения в секторе ряда значительных реструктуризаций задолженности, исход которых остается неопределенным», – отметил старший директор в аналитической группе Fitch по сектору строительства и недвижимости в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Джулиан КРАШ.

В структуре капитала компаний, которые Fitch рейтингует в рассматриваемых секторах в России и Украине, нет долгосрочных публичных облигаций. В результате риск рефинансирования в секторе, скорее всего, останется высоким в течение нескольких лет при преобладании в структуре фондирования компаний краткосрочных кредитов от местных банков, а также при слабых операционных денежных потоках, выводе средств иностранными банками и низкой вероятности успешного привлечения достаточного количества нового капитала, которое оказало бы какое-либо реальное положительное влияние на ликвидность. Совокупная краткосрочная задолженность рейтингуемых агентством компаний из секторов строительства и недвижимости в России и Украине эквивалентна примерно 1,5 млрд. долл. и составляет 45% от общего объема долга таких компаний (3,3 млрд. долл.), что в условиях слабой рыночной конъюнктуры представляет собой существенный кредитный риск.

Среди эмитентов секторов строительства и недвижимости России и Украины, рейтингуемых Fitch, наблюдается низкий объем денежных средств на балансе. Эти компании в основном не имеют неиспользованных безотзывных кредитных линий (отношение «неиспользованные безотзывные кредитные линии/краткосрочная задолженность» составляет лишь 15% по сравнению с 234% у компаний, занимающихся инвестициями в недвижимость в Великобритании). Кроме того, эти эмитенты во всех случаях имеют отрицательный свободный денежный поток. В целом общие источники доступной ликвидности для соблюдения обязательств по долгу с наступающими сроками погашения являются очень ограниченными, и поэтому риск дефолтов существенно усиливается.

Все компании, рейтингуемые Fitch в рассматриваемом секторе, относятся к категории «слабые» в плане анализа ликвидности. Показатели ликвидности (источники ликвидности/использование ликвидности за период в 12 месяцев) составляют менее 1x, указывая на неблагоприятную зависимость компаний от решений местных и международных банков по пролонгации кредитов и/или предоставлению нового финансирования для проведения выплат по обязательствам с наступающими сроками погашения.

С сентября 2008 г. Fitch провело 9 рейтинговых действий в этом секторе, по которым одним из факторов было ухудшение ликвидности. В настоящий момент рейтингуемые компании включают ОАО Система-Галс («B», Rating Watch «Развивающийся»), ОАО Группа ЛСР («B-», Rating Watch «Негативный»), TMM Real Estate Development plc («CC», Rating Watch «Негативный») и Mirax Group Holding BV («C», Rating Watch «Негативный»).