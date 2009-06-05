Пошлины на стройтовары для Евро-2012 отменены

Верховная Рада внесла изменения в закон, касающийся организации и проведения финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие закона в целом проголосовали 386 народных депутатов при 226 необходимых из 434, зарегистрированных сегодня в сессионном зале.

Принятие отмеченного закона ставит целью усовершенствовать процесс подготовки к проведению в Украине финальной части Евро-2012.

Так, изменения позволят освободить от уплаты ввозной пошлины до 1 сентября 2012 года товары, не производящиеся в Украине (кроме подакцизных), которые необходимы для строительства спортивных сооружений к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Закон уточняет полномочия, функции и задания Кабинета Министров, в частности, определяет его координирующую роль относительно деятельности других органов исполнительной власти, предоставляет правительству полномочия контролировать выполнение заданий и поддержку сотрудничества с УЕФА по вопросам организации турнира.

Кроме этого, Рада решила запретить введение каких-либо дополнительных обязательных платежей, не предусмотренных законодательством по налогообложению во время строительства объектов чемпионата.

Новая редакция закона, помимо вышеперечисленного, предусматривает обязанность разрешительных органов осуществлять первоочередный прием и рассмотрение документов заказчиков или подрядчиков строительства объектов турнира.

Наряду с этим, на период подготовки к ЧЕ-2012 по футболу устанавливается, что участники и другие назначенные лица могут ввозить на территорию Украины товары в режиме временного ввоза согласно перечню, определенному законом.

Кроме того, участникам подготовки к ЧЕ-2012 могут быть предоставлены бесплатные визы в случае наличия письменного обращения УЕФА, а иностранцы, приезжающие на турнир как зрители, получат визы и въедут в Украину без ограничений.

Напомним, 13 мая УЕФА выбрал в Украине Киев и предварительно - Донецк, Львов и Харьков городами, которые будут принимать ЧЕ-2012.

УЕФА предоставил Львову, Донецку и Харькову срок до 30 ноября для приведения стадионов, аэропортов, транспортной и отельной инфраструктуры в соответствие с требованиями УЕФА для проведение матчей чемпионата и Киеву - для проведения финального матча.