Первые жилые дома для достройки определят до 9 июня

Первые десять жилых объектов незавершенного строительства со степенью готовности более 70% будут отобраны для инвестирования в их достройку до 9 июня текущего года.

Такое поручение 4 июня дал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО участникам совещания по вопросам достройки жилья, сообщает пресс-служба Государственного ипотечного учреждения (ГИУ).

Как указывается в сообщении, из 700 объектов с высокой степенью готовности будут отобраны десять, чтобы начать инвестирование в их достройку. Жилые объекты и застройщиков будут определять по результатам конкурса, который проводится в порядке, установленном положением, утвержденным общим приказом Министерства регионального строительства, Министерства финансов и Министерства экономики.

Средства для достройки таких объектов будут привлечены ГИУ путем размещения облигаций учреждения, обеспеченных государственной гарантией согласно закону о госбюджете на 2008 год при содействии Нацбанка.

Привлеченные средства будут направлены на предоставление ипотечных кредитов гражданам с целью покупки жилья в отобранных объектах. Такие ипотечные кредиты будут предоставляться, исходя из нормы 21 кв. м общей площади жилья на одного члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью. Максимальный размер кредита не может превышать 75% стоимости жилья.

Кредитование заемщиков будет осуществляться путем привлечения первичного кредитора – банка, который отвечает требованиям ГИУ и с которым заключен генеральный договор рефинансирования.

Как сообщал УНИАН, «Ощадбанк» дал согласие выкупить облигации Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на 30 млн. грн. (общая сумма – 1 млрд. грн.) на начало программы по достройке жилья со степенью готовности более 70%.

По словам заместителя министра регионального развития и строительства Украины Анатолия ТКАЧУКА, со следующего вторника (9 июня) Минрегионстрой совместно с другими министерствами начнет работу по проведению конкурса и определению первых объектов для достройки. Он считает, что начинать следует с наименее дорогостоящих объектов. «В первую очередь получат возможность достроить те, у кого наименьшая цена и у кого наименьшая сумма», – пояснил он.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета Министров 8 октября 2004 года.

Учредителем ГИУ выступает государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

Объем рефинансирования первичных кредиторов ГИУ в 2008 году вырос более чем в 2 раза – до 2,2 млрд. грн.