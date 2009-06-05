Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (МинЖКХ) препятствует внедрению энергосберегающих технологий в отрасли.

Такое мнение УНИАН высказал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

«Информация КРУ о нецелевом использовании средств в МинЖКХ была очень болезненно воспринята профильными чиновниками. Если перед государством стоит задача внедрять энергосбережение и радикально реформировать всю систему ЖКХ, то в этой связи необходимо начать с определения приоритетов, исходя из принципов экономической целесообразности. Есть ряд общепринятых фактов, не требующих даже обсуждения. Во-первых, системы централизованного отопления в Украине имеют КПД не выше 60%. Во-вторых, государство не в состоянии выделить даже десятую часть средств, необходимых на ее модернизацию. В-третьих, чиновники делают все возможное, чтобы усложнить процесс внедрения систем автономного отопления. Мы пытаемся доказать властям и обществу катастрофичность сложившейся ситуации», – сказал он.

А.ГОЛОБУЦКИЙ считает, что министерство лоббирует нынешние модели работы, основанные на поддержке централизованных систем оказания услуг ЖКХ, игнорируя автономное отопление, что повлечет за собой большие потери энергии.

«В Европе неприемлемой считается 8-процентный уровень потерь в коммунальных системах. У нас эта цифра достигает 40%! При этом мы говорим об энергосбережении, усилении энергонезависимости и необходимости перехода на альтернативные источники энергии», – подчеркнул он.

В то же время, А.ГОЛОБУЦКИЙ отрицает намерение агентства спровоцировать отставку министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея КУЧЕРЕНКО.

«Такой задачи у нас нет. Если говорить о лоббизме, то мы его ведем честно – поднимаем проблемы и предлагаем пути их решения. Для этого нам нет надобности говорить об отставке А.КУЧЕРЕНКО, мы лишь указываем на просчет властей. Но ведь в этом и заключается задача неправительственных организаций. Власти обязаны эффективно сотрудничать как с бизнесом, так и общественностью. Мы будем искренне рады, если А.КУЧЕРЕНКО останется на своем посту и мы сможет наладить эффективные модели сотрудничества с институтами гражданского общества, что приведет к абсолютно реальным, ощутимым результатам реформирования отрасли ЖКХ», – заявил заместитель директора АМС.

Как сообщали СМИ, министр по вопросам ЖКХ А.КУЧЕРЕНКО готов подать в отставку, если будет подтверждено нецелевое использование его министерством 1,5 млрд. грн., выделенных на проекты по энергосбережению.

Напомним, Главное контрольно-ревизионное управление выявило нецелевое использование МинЖКХ 1,5 млрд. грн. при реализации проектов по энергосбережению, позднее эта сумма была снижена до 1,3 млрд. грн. Среди выявленных нарушений – замена изношенного энергооборудования на еще более старое, нецелевое использование средств. В то же время, на пресс-конференции глава КРУ Николай СИВУЛЬСКИЙ заявил, что вины А.КУЧЕРЕНКО в нецелевом использовании средств нет.