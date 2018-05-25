Виталий Яковенко: МинЖКХ искажает общественное мнение об индивидуальном отоплении

В условиях неопределенности с поставками в Украину газа вопросы внедрения энергосберегающих технологий и альтернативных систем отопления, казалось бы, должны стать национальным приоритетом. Министерство ЖКХ, вроде бы, и декларирует готовность проводить такие программы, в первую очередь, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выказывая готовность потратить на них около 300 млн. долл.

Существует ли право выбора для городских жителей сэкономить на услугах по теплообеспечению, не дожидаясь помощи государства? Какие перспективы централизованного и автономного отопления? Об этом рассказал в интервью УНИАН глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий Яковенко.

- Виталий Александрович, Ассоциация теплотехнических компаний Украины длительное время требовала от Министерства ЖКХ снятия ограничений на установление автономного отопления в городских квартирах. 28 мая Министерство провело круглый стол «Автономное отопление: возможности и перспективы». Довольны ли вы этим диалогом?

К сожалению, надежды АТКУ на профессиональный диалог специалистов относительно проблематики индивидуального автономного отопления не оправдались. Ассоциация вынуждена констатировать, что настоящей целью этого мероприятия было не обсуждение проблем индивидуального отопления, а исключительно создание основы для оправдания существующих ограничений и внедрения новых.

Подавляющее большинство экспертов состояло из сторонников централизованных систем теплообеспечения, незаинтересованных в либерализации правил внедрения индивидуального отопления в Украине. А все доклады, за исключением одного, имели откровенно негативный характер и преследовали одну цель – заявить о централизованном отоплении как о единственной возможной и верной модели теплообеспечения в стране.

В то же время, об индивидуальном отоплении речь шла как о негативном явлении, которое подрывает национальную безопасность Украины. Даже доклады международных экспертов, хоть и мягко, но все-таки подводили к основному выводу – сформировать безапелляционное утверждение о необходимости поддержки исключительно централизованного отопления.

- То есть, опыт других стран Вы считаете также искаженным?

Во-первых, у меня возникает вопрос, почему как пример для наследования министерство взяло Чехию, Словакию и Армению, а не Италию, Германию, Румынию или Великобританию, где индивидуальное отопление заняло свое должное место и исправно работает в интересах граждан?..

Во-вторых, схема, по которой выдавали информацию слушателям о заграничном опыте. Чехия и Словакия – страны, которые либерализовали автономное отопление уже достаточно давно. Вначале люди массово отказывались от централизованных сетей, а теперь начали снова возвращаться – мол, это значительно выгоднее, удобнее и экономнее. При этом освещается «опыт» Армении, где вся система лежала в руинах, и люди не только автономное отопление не использовали, а обычные буржуйки ставили в квартирах, чтобы согреться. Эта прежняя республика СССР находилась в сплошной блокаде, и сравнивать их опыт с нашими реалиями невозможно.

В то же время, когда нам говорят о позитивном европейском опыте централизованного отопления, которому стоит подражать, не нужно забывать, что их системы и наши имеют принципиальную разницу. Европейские системы энергоэффективны, гибкие и, что самое важное – максимально экономны как по расходу горючего, так и по сохранению тепла. Наши же «совковые» для полного соответствия их стандартам нуждаются в полном переоснащении – от котельных до стояков в домах и квартирах.

При этом наши чиновники почему-то замалчивают тот факт, что автономное отопление помогло постсоциалистическим странам реформировать свои устаревшие системы, а также, не ограничивая возможности людей, позволило обогревать свое жилье. За несколько лет у них фактически состоялась реформа теплоснабжения. Централизованные системы переоснащены и могут, наконец, предоставлять качественные услуги, люди получили возможность выбора между централизованным и автономным отоплением.

- Вы хотите сказать, что существует определенная заангажированность министерства?

Подготовленные к круглому столу аналитические материалы выполняли манипулятивную функцию. Большинство утверждений в них или неверные, или перекрученные, или совсем недостоверные, подобранные таким образом, чтобы у читателя возникло «правильное» ощущение: индивидуальные системы отопления – это ложный путь, существующие централизованные системы – единственный выход для украинцев.

Такую же тональность прописали и в рекомендациях круглого стола, не учитывая позиции и мотивации сторонников индивидуальных систем отопления. Чиновники министерства назвали это консенсусом. Хотя в действительности это было лишь согласие сторонников неприкосновенности существующей системы отопления. По мнению Ассоциации, этот круглый стол должен был называться иначе: «Защита предприятий теплокоммунэнерго от конкуренции и альтернативы».

- В свою очередь, министр ЖКГ Алексей Кучеренко обвинил Вас в лоббизме.

Ассоциацию удивила позиция министерства и его попытки представить нашу деятельность по либерализации индивидуального автономного отопления как способ реализовать сугубо бизнес-интересы зарубежных производителей котлов. Так, якобы не существуют сотни тысяч семей, которым надоели обещания о тепле в их жилищах и которые стремятся решить эту проблему самостоятельно, без участия государства. Якобы не существуют общественные организации, деятельность которых заключается в либерализации рынка теплоснабжения за счет, в том числе, и индивидуального отопления.

АТКУ предостерегает чиновников министерства от необдуманных шагов и отмечает необходимость возвращения к диалогу относительно либерализации индивидуального отопления, проведения объективного круглого стола, где бы были соизмеримо представлены позиции всех сторон ради донесения их к сведению Межведомственной рабочей группы по разработке Национальной стратегии теплоснабжения, широкой общественности и представителей власти.

Леонид Иващенко (для УНИАН)