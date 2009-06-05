Будет проведен анализ по застройке Софии Киевской и Лавры

В Секретариате Президента приняли решение о необходимости срочного проведения комплексного анализа застройки охранных зон в центре Киева.

Как сообщает пресс-служба главы государства, решение было принято на совещании по сохранению памятников культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, которое состоялось под председательством главы Секретариата Президента Украины Веры УЛЬЯНЧЕНКО по поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Во встрече приняли участие представители Министерства культуры и туризма, Министерства иностранных дел, Министерства регионального развития и строительства, КГГА, Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО, Государственной службы по вопросам национального культурного наследия, Национального заповедника «София Киевская» и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

На совещании были рассмотрены острые вопросы, поднятые в статье «Тень на Лавре» в газете «Україна молода» №094 от 28 мая 2009 года по результатам работы экспертов ЮНЕСКО.

По итогам совещания было принято решение о проведении комплексного анализа существующего и возможного строительства, в частности, в охранных и буферных зонах ансамбля сооружений Софии Киевской и Киево-Печерской лавры, а также принятии безотлагательных мер по сохранению указанных объектов и прилегающих к ним территорий.