Госархстройинспекция намерена в январе запустить электронную услугу по регистрации сообщения о начале строительства

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (Госархстройинспекция) намерена с января 2018 года запустить электронную услугу по регистрации сообщения о начале строительства без вмешательства должностного лица. Об этом сообщил глава Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев в Американской торговой палате.

«В скором времени мы презентуем электронную услугу для объектов СС1 по регистрации сообщения о начале строительства без вмешательства должностного лица. Это будет революционная новация и в январе, я думаю, она будет работать», - сказал он.

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По словам Кудрявцева, человек, который имеет доступ в интернет и электронную подпись, сможет зарегистрировать начало строительства.

Как сообщал УНИАН, ранее Госархстройинспекция совместно с Государственным агентством по вопросам электронного правительства при поддержке ОБСЕ запустила услугу регистрации декларации готовности объекта строительства к эксплуатации онлайн.