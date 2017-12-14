Количество объектов, строящихся за средства иностранных инвесторов, в 2017 году выросло в 3 раза - глава Госархстройинспекции

Количество объектов, которые строятся за средства иностранных инвесторов, в 2017 году по сравнению с 2015 годом выросло в 2-3 раза. Об этом сообщил глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (Госархстройинспекция) Алексей Кудрявцев в Американской торговой палате.

«В сравнении с 2015 годом, объектов, которые строятся за иностранные средства, в 2-3 раза больше», - сказал он.

По словам Кудрявцева, все объекты, которые строятся с иностранными инвестициями, находятся под его личным контролем.

Читайте такжеГосархстройинспекция намерена в январе запустить электронную услугу по регистрации сообщения о начале строительства

«Хочу заверить, что не будет никаких преград для своевременного получения разрешения на строительство или введения объекта в эксплуатацию», - сказал он.

Справка УНИАН. Государственная архитектурно-строительная инспекция была создана по указу президента Украины в 2011 году. Осуществляет государственный контроль за соблюдением строительных норм и стандартов строительства и эксплуатации жилых и эксплуатации жилых домов, выполнением лицензионных условий субъектами хозяйствования, осуществляющими работы по созданию объектов архитектуры, контролирует выполнение предписаний об устранении нарушений норм в сферах градостроительной документации и строительных норм, а также стандартов и правил в сфере жилищно-коммунального хозяйства.