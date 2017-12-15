Госбюджет-2018: на жилье для афганцев выделят 200 миллионов

В государственном бюджете Украины на 2018 год предусмотрено 200 миллионов гривень на обеспечение жильем ветеранов войны в Афганистане, сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире одного из телеканалов.

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"Впервые за, наверное, все 26 лет независимости 200 миллионов гривень будет выделено на приобретение жилья для участников боевых действий на территории других стран. Речь идет о ветеранах войны в Афганистане, которых в Украине около 100 тысяч человек", - отметил Рева.

Он также добавил, что расходы Министерства социальной политики в 2018 году суммарно останутся на том же уровне, что и в 2017 году. Их общая сумма – 123 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря поздно вечером Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2018 год, который был доработан в соответствии с бюджетными заключениями и утвержден Кабинетом министров 1 декабря.

Принятым государственным бюджетом Украины на 2018 год предусмотрены доходы в размере 913,6 миллиарда гривень, расходы - 988,6 миллиарда гривень, дефицит - 81,8 миллиарда гривень, предельный объем государственного и гарантированного государством долга - 2,747 триллиона гривень.

Кабинет министров планирует в 2018 году выделить из государственного бюджета Министерству обороны, Госпогранслужбе, Национальной гвардии Украины, Службе безопасности, Главному управлению разведки Минобороны, Управлению госохраны, Службе внешней разведки, администрации Госслужбы спецсвязи и защиты информации и Министерству юстиции в целом 1,489 миллиарда гривень на строительство, приобретение и реконструкцию жилья.