Вторичное жилье Москвы подешевело

Средняя стоимость 1 кв м на вторичном рынке жилья Москвы с 1 по 8 июня снизилась на 0,1 проц до 4158 долл. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка жилой недвижимости аналитического центра IRN.RU, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

Как отмечает глава аналитического агентства IRN.RU Олег Репченко, еще одна неделя на рынке недвижимости Москвы говорит в пользу стабилизации стоимости квадратного метра. Более того благодаря относительной стабилизации курса доллара также притормозилось снижение рублевых цен на квартиры в Москве.

Примечательно, что после длительного периода падения цен на недвижимость в статистике начали пробиваться небольшие "плюсы" по отдельным категориям квартир. Разумеется, ни о каком росте цен на недвижимость пока говорить не приходится, однако это еще один признак того, что стоимость недвижимости из преобладающего отрицательного тренда переходит в колебательный режим.