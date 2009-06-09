Economist: Ванкувер – самый комфортный город мира

Канадский Ванкувер вновь оказался самым комфортным городом мира. Таковы результаты исследования проведённого подразделением влиятельного журнала Economist, сообщает k2kapital со ссылкой на "Эхо Москвы".

Звания лучшего города эксперты Economist удостаивали Ванкувер уже несколько раз. Они оценивают города сразу по нескольким параметрам, таким как уровень жизни, безопасность, социальная стабильность, климат, экология и многим другим. После этого каждому выставляются оценки по 100-бальной шкале, где высший бал соответствует идеальному во всех отношениях городу.

Ванкувер, занявший в рейтинге первую строчку, получил от экспертов 98 балов. Второе место досталось столице Австрии – Вене, а замыкает тройку лидеров австралийский Мельбурн. Среди городов западной Европы худший результат показали Афины - они только на 63 месте. Однако ещё меньшую оценку получила российская столица. Москва в рейтинге городов заняла лишь 69 строчку.

Напомним, что в Ванкувере должны в 2010 году пройти XXI зимние Олимпийские игры.