Как украинцев планируют переселять из аварийных хрущевок (видео)

В Украине количество жилья, которое несет угрозу жизни собственным жильцам, увеличилось в разы. 5% жилого фонда 23 года требует немедленного сноса из-за аварийного состояния, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

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Большинство из домов – так называемые хрущевки. Более 60 лет назад их строили ударными темпами. На стены уходило не более двух недель и еще месяц - на внутренние работы. Расчет был такой: из бараков и землянок быстро переселить людей в новое жилье.

Сейчас эти помещения стали сплошной проблемой для владельцев. Урбанисты в очередной раз заговорили о великом переселении не только домов, а целых кварталов и микрорайонов. Директор Института урбанистики Алла Плешкановская имеет свои наработки по реконструкции одного из микрорайонов Киева 2008 года. Тогда даже инвесторы нашлись, но планам помешал кризис, отмечают журналисты.

Плешкановская озвучивает свои планы реконструкции жилых массивов. Для новостроек говорит, места еще достаточно. К примеру, старые хрущевки расположены не слишком плотно. В стареньких дворах можно выгнать с десяток небоскребов и переселить туда хоть весь район. Однако технически это будет сложно, ибо кто-то должен позаботиться не только о стенах, но и о коммуникациях, детских садах, школах.

О нечто подобном в высоких кабинетах заговорили и сейчас, потому что все понимают - рано или поздно хрущевки начнут сыпаться. Самое ужасное - это может произойти одномоментно по всей стране. Лев Парцхаладзе, заместитель министра регионального развития, даже закон образца 2006-го решил осовременить. Он предлагает переселять людей из хрущевок в новостройки в тех же районах в квартиры с ремонтом.

Реконструировать можно дешевле, если обратить внимание на опыт Германии. Тамошние хрущевки уже и не похожи сами на себя, ведь прошли процесс реновации. Это когда дома тщательно ремонтируют, заменяют все трубы, электропроводку, окна, утепляют, красят и добавляют еще несколько этажей. Там увеличивают площадь квартир, чтобы жителям было комфортнее. Лишние квадратные метры продают. Эту практику можно применить в Украине только там, где панельные дома в более-менее нормальном состоянии. Однако дешевым и простым это решение не будет, утверждает Парцхаладзе. В частности, кто-то должен взять на себя обязательства заменить коммуникации, построить дом и всех переселить.

Жители должны понимать, что инвестор, который вкладывает средства, должен что-то заработать. Он пойдет на это вложение, если будет понимать, что он все же что-то получит с продажи других квартир. Одна хрущевка - это сто квартир - лишь небольшая доля всего небоскреба. Все остальное будет продаваться по коммерческой цене. Инвесторы рассчитывают на большой куш. В нынешних условиях это будет просто невозможно. Столичные власти предложили вариант софинансирования. Схема такая: застройщик возводит дом, местная власть отвечает за подземные коммуникации, детские сады и школы, дороги. Этот вариант может быть выгодным всем, отмечают журналисты.

Уровень комфорта 1960-ых - это двухкомнатная квартира в 46 квадратов. Умножаем на полтора – 69 метров, что является размером потенциальной квартиры при переселении. Фактически - однокомнатная по современным меркам.

В Минрегионе рассчитывают за год-два начать воплощать задуманное, чтобы за пять уже было куда вселять людей. Это будет по оптимистическому сценарию. В худшем варианте людей могут обмануть с квадратными метрами. Напомним, 2017 год был последней датой для существования первых хрущевок.