Рынок земли Украины

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство с 1 по 7 июня т.г. снизилась на 0,19%, или 7 долл., – до 3731 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе на 0,47% (29 долл.) – до 6081 долл./сотка, в Бориспольском – на 0,67% (26 долл.) – до 3882 долл./сотка, в Кагарлыкском – на 0,50% (7 долл.) – до 1342 долл./сотка, в Бородянском – на 0,13% (2 долл.) – до 1767 долл./сотка, в Фастовском – на 0,71% (8 долл.) – до 1120 долл./сотка, в Барышевском – на 0,1% (1 долл.) – до 1044 долл./сотка; в Иванковском – на 0,12% (1 долл.) – до 1014 долл./сотка, в Вышгородском районе – на 0,08% (2 долл.) – до 2938 долл./сотка.

При этом рост стоимости земельных участков под коттеджное строительство зафиксирован за этот период в Обуховском – на 0,82% (37 долл.) – до 4545 долл./сотка, в Броварском – на 0,32% (9 долл.) – до 2938 долл./сотка, в Васильковском – на 0,14% (3 долл.) – до 2479 долл./сотка, в Макаровском – на 0,77% (13 долл.) – до 1701 долл./сотка, в Переяслав-Хмельницком – на 0,19% (2 долл.) – до 1012 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, Бориспольском – 11%, Васильковском – 16%, Киево-Святошинском – 21%, Броварском – 8%, Обуховском – 10%, Бородянском – 4%, Вышгородском – 10%, Кагарлыкском – 3%, Барышевском – 1%, Фастовском – 2%, Белоцерковском – 1%, Иванковском – 1%, Переяслав-Хмельницком – 1%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в мае т.г. снизилась на 1,7%, или 65 долл., – до 3738 долл. за сотку.

Средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство с 1 по 7 июня текущего года выросла на 0,13%, или 2 долл., – до 1727 долл. за сотку.

За минувшую неделю стоимость земельных участков в Харьковском районе выросла на 0,19% (3 долл.) – до 1793 долл./сотка, в Дергачевском – снизилась на 0,03% (1 долл.) – до 1701 долл./сотка, в Чугуевском – выросла на 0,22% (2 долл.) – до 987 долл./сотка.

Напомним, средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство в мае текущего года возросла на 0,76%, или 13 долл., – до 1724 долл. за сотку.

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство с 1 по 7 июня т.г. снизилась на 0,21%, или 5 долл., – до 2417 долл. за сотку.

За указанный период стоимость земельных участков в Пустомытовском районе выросла на 0,18% (5 долл.) – до 2838 долл./сотка, в Городокском – на 0,44% (8 долл.) – до 1791 долл./сотка, в Яворовском – на 0,61% (11 долл.) – до 1822 долл./сотка, в Жовковском – снизилась на 0,46% (6 долл.) – до 1312 долл./сотка, в Каменка-Бугском районе – снизилась на 0,75% (7 долл.) – до 943 долл./сотка.

Отметим, средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в мае т.г. снизилась на 0,7%, или 18 долл., – до 2412 долл. за сотку.

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство с 1 по 7 июня т.г. снизилась на 0,35%, или 22 долл., – до 6330 долл. за сотку.

За указанный период стоимость земельных участков в Овидиопольском районе снизилась на 0,48% (39 долл.) – до 8 083 долл./сотка, в Ильичевске – на 0,55% (45 долл.) – до 8 211 долл./сотка, в Коминтерновском районе – на 0,02% (1 долл.) – до 6 202 долл./сотка, в Беляевском районе – на 0,61% (17 долл.) – до 2 752 долл./сотка, в Белгород-Днестровском районе – выросла на 0,49% (26 долл.) – до 5 451 долл./сотка.

Напомним, средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в мае т.г. снизилась на 0,4%, или 30 долл., – до 6 352 долл. за сотку.

Средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство с 1 по 7 июня текущего года снизилась на 0,05%, или 1 долл., – до 2537 долл. за сотку.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Днепропетровском районе области снизилась на 0,07% (2 долл.) – до 2698 долл./сотка, в Новомосковском – стабилизировалась на 1190 долл./сотка, в Крыничанском – снизилась на 0,21% (2 долл.) – до 1003 долл./сотка, в Синельниковском – выросла на 0,46% (13 долл.) – до 2758 долл./сотка.

Отметим, средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в мае т.г. снизилась на 1,6%, или 30 долл., – до 2539 долл. за сотку.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением, в районах областных центров с максимальным количеством проводимых сделок.

Справка УНИАН . Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.