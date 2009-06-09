Коттеджи под Киевом подешевели

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 1 по 7 июня т.г. снизилась на 0,53% – до 911 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 74 471 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Как указывается в сообщении, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период снизилась на 0,19%, или 2 долл., – до 1226 долл./кв. м при средней стоимости 102 694 долл. за домовладение.

По данным компании, за указанный период снижение стоимости коттеджей зафиксировано в Бориспольском – на 3 долл., до 1244 долл./кв. м; Броварском – на 4 долл., до 943 долл./кв. м; Бородянском – на 1 долл., до 858 долл./кв. м; Фастовском – на 1 долл., до 461 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком – на 1 долл., до 362 долл./кв. м., Обуховском районе – на 4 долл., до 1359 долл./кв. м; Вышгородском – на 4 долл., до 979 долл./кв. м; Киево-Святошинском – на 14 долл., до 1219 долл./кв. м; Васильковском – на 4 долл., до 959 долл./кв. м, Кагарлыкском – на 1 долл., до 571 долл./кв. м.; в остальных десяти районах области – на 1-4 долл., до 235-436 долл./кв. м.

При этом стабилизация цен на коттеджи наблюдается в Макаровском районе – на уровне 779 долл./кв. м.

Доля предложений коттеджей от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области (за исключением коттеджных поселков) составляет: в Киево-Святошинском районе – 24%, Васильковском – 16%, Бориспольском – 9%, Вышгородском – 8%, Обуховском – 8%, Бородянском – 3%, Броварском – 6%, Макаровском – 2%,Кагарлыкском – 5%, Фастовском – 2%, Переяслав-Хмельницком – 5%, в остальных десяти районах области – 12%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе в мае т.г. снизилась на 20% - до 916 долл./кв.м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 75 350 долл.

В 2008 году средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе снизилась на 3%, или 48 долл., – до 1547 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 201 065 долл.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).