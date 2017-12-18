"Нафтогаз" заключил первые договоры о реструктуризации долгов теплокомунэнерго

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" заключила первые двенадцать договоров о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ с региональными теплоснабжающими организациями под гарантии местных органов власти, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

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"Нафтогаз Украины" заключил 12 договоров о реструктуризации задолженности за природный газ с региональными теплоснабжающими организациями под гарантии местных органов власти", - сказано в сообщении.

Отмечается, что согласно Закону Украины от 3 ноября 2016 года "О мероприятиях, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода за потреблённые энергоносители», предприятия, которые имеют задолженность за использованный газ, могут ее реструктуризировать при условии, что местные органы власти предоставят "Нафтогазу" гарантии выполнения договоров.

"Уже три городских совета Украины воспользовались этой возможностью, чтобы не допустить отключения газа местным теплопроизводителям. По состоянию на 13 декабря соответствующие договоры "Нафтогаз" подписал с Рубежанским (27,9 миллиона гривень), Кировоградским (83,0 миллиона гривень) и Каменским (2,1 миллиона гривень) городскими советами и производителями тепла упомянутых регионов", - сообщила пресс-служба НАКа.

Кроме этого сообщается, что Владимир-Волынский, Лисичанский, Моршинский, Теплодарский и Александрийский городские советы приняли решение о предоставлении гарантий, оформили и передали "Нафтогазу" соответствующие договоры, которые сейчас обрабатываются.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 декабря, общая задолженность потребителей разных категорий перед "Нафтогазом" составила 32 миллиардов гривень.

26 октября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона. К началу отопительного сезона 2017-2018 годов (15 октября) Украина накопила в ПХГ 16,8 миллиарда кубометров газа.

В 2016 году Украина сократила потребление природного газа по сравнению с 2015 годом на 4% – до 30,3 миллиарда кубометров. В январе-ноябре 2017 года Украина сократила потребление газа на 4,7% - до 24,5 миллиарда кубометров, по сравнению с потреблением за аналогичный период 2016 года.