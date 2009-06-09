Жилье на вторичном рынке Киева продолжает дешеветь

Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева с 1 по 7 июня т.г. снизилась на 0,26%, или 4 долл., – до 1497 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1082 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2542 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Печерском районе – на 0,06% (2 долл.) – до 2542 долл. за 1 кв. м; Шевченковском – на 0,84% (16 долл.) – до 1929 долл. за 1 кв. м; Соломенском – на 0,60% (8 долл.) – до 1360 долл. за 1 кв. м; Святошинском – на 0,78% (10 долл.) – до 1230 долл. за 1 кв. м; Деснянском – на 0,39% (4 долл.) – до 1137 долл. за 1 кв. м; Дарницком – на 0,61% (7 долл.) – до 1082 долл. за 1 кв. м.

При этом рост стоимости жилья зафиксирован в Оболонском районе – на 0,65% (10 долл.) – до 1506 долл. за 1 кв. м; Подольском – на 0,23% (3 долл.) – до 1393 долл. за 1 кв. м. В то же время стабилизация цен на квартиры наблюдалась в Днепровском районе – на уровне 1213 долл. за 1 кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке Киева в мае т.г. снизилась на 1,14% (17 долл.) – до 1501 долл./кв. м; в 2008 году – снизилась на 33,23% (1143 долл.) – до 2297 долл. за 1 кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.