Стоимость аренды офисов в Киеве снижается

В Киеве зафиксировано одно из самых больших в мире падений стоимости аренды офисной недвижимости.

Об этом УНИАН сообщили в украинском представительстве международной консалтинговой компаний CB Richard Ellis.

По результатам ежегодного глобального исследования стоимости аренды в профессиональных офисных помещениях в более чем 170 городах мира, в списке самых дорогих офисных рынков по-прежнему лидируют такие города, как Токио, Лондон, Москва. Тогда как киевский рынок офисной недвижимости лидирует в списке наиболее пострадавших от экономического кризиса, уступая первое место Буэнос-Айресу.

По данным компании, общая стоимость аренды (включает в себя арендную плату, местные налоги и операционные затраты) в долларовом эквиваленте на киевском рынке недвижимости ко второму кварталу 2009 года сократилась на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Управляющий партнер CB Richard Ellis в Украине Сергей СЕРГИЕНКО отметил, что в пересчете на гривны, стоимость аренды киевских офисов просела не более чем на 20%».

В целом среди 170 исследуемых городов стоимость аренды (измеряемая в местных валютах) упала на 2,8%. В Сингапуре годовое падение было наиболее сильным – 34% в сингапурских долларах и 41% в долларах США. Во многих случаях наиболее крупные рынки офисной недвижимости подешевели на 20% и более за последние 12 месяцев.

По данным CB Richard Ellis, ожидается, что по итогам второго квартала годовое падение стоимости аренды офисов составит не менее 60%.

С.СЕРГИЕНКО считает, что стоимость аренды на киевском рынке офисной недвижимости не начнет расти до тех пор, пока вакантность не опустится до эквилибриума (8-10%).

«Мы прогнозируем замедление темпов снижения арендных ставок во втором полугодии 2009 г. и ожидаем их конечной стабилизации осенью текущего года», добавил он.

Справка УНИАН. Компания CB Richard Ellis работает на международном рынке коммерческой недвижимости. Компания насчитывает больше 400 офисов в более 50 странах мира и штат сотрудников свыше 29 000 человек. Штаб-квартира компании находится в Лос-Анджелесе (США). В 2008 году оборот компании составил 5,1 млрд. долл.

Украинский офис СB Richard Ellis был открыт в январе 2008 года. Компания предоставляет полный спектр услуг в области коммерческой недвижимости, среди которых: агентские услуги, стратегический консалтинг и оценка, инвестиционные услуги, маркетинг и управление недвижимостью.