Пилипишин против строительства домов на Днепре в Киеве

Глава Шевченковской районной государственной администрации Виктор ПИЛИПИШИН выступает против строительства домов на воде для приема гостей чемпионата Европы по футболу в 2012 году, поскольку это разрушит экологическую систему реки Днепр.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Шевченковской РГА.

В.ПИЛИПИШИН заявил, что проект строительства на воде, который, по его словам, предложили городские власти к Евро-2012, является “очередной строительной аферой, которая позволит кое-кому заработать миллионы гривен и разрушит экосистему Днепра”.

Председатель района отмечает, что в действующей Программе подготовки и проведения в столице Евро-2012 никакого упоминания о домах на воде нет.

“Вместо этого Киев обязался построить 7 пятизвездочных, 10 четырехзвездочных и 17 двух- и трехзвездочных гостиниц”, - утверждает В.ПИЛИПИШИН.

Он также обращает внимание, что для сооружения плавучих гостиниц избрали акваторию Днепра возле Оболонских Липок.

“Возможно потому, что каждый потенциальный квадратный метр рядом с этим районом в перспективе может стать „золотым”, - считает В.ПИЛИПИШИН.

По словам председателя Шевченковского района, если массовая бессистемная застройка окончательно перекочует на Днепр – это будет означать разрушение местной экосистемы, которая и так уже существенно подорвана.

Он также отметил отсутствие информации об экологической экспертизе проекта строительства такого мини-города.

В пресс-службе Шевченковской РГА сообщают, что у Московского моста столичная власть планирует установить дома на воде в рамках подготовки к Евро-2012. Общее количество домов может достичь 6 тыс. Уже готов макет будущего города на воде. В каждом будет по сто помещений со всеми удобствами. Сейчас есть только фундамент домов, на продолжение строительства пока нет средств.