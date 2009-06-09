Конкурс застройщиков состоится в июле

Министерство регионального развития и строительства Украины планирует в июне 2009 года провести конкурс с элементами аукциона по отбору объектов (застройщиков) для предоставления государственной поддержки на достройку объектов незавершенного строительства, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, конкурс будет проведен среди заказчиков, прошедших квалификационный отбор в соответствии с требованиями правительственного постановления №127 от 11 февраля 2009 года «Некоторые вопросы ипотечного кредитования» и совместного приказа Минрегионстроя, Министерства финансов и Министерства экономики.

Как сообщал УНИАН, «Ощадбанк» дал согласие выкупить облигации Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на 30 млн. грн. (общая сумма – 1 млрд. грн.) на начало программы по достройке жилья со степенью готовности более 70%.

По словам заместителя министра регионального развития и строительства Украины Анатолия ТКАЧУКА, с 9 июня Минрегионстрой совместно с другими министерствами начнет работу по проведению конкурса и определению первых объектов для достройки. Он считает, что начинать следует с наименее дорогостоящих объектов. «В первую очередь получат возможность достроить те, у кого наименьшая цена и у кого наименьшая сумма», – пояснил он.