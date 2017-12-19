Рада отклонила законопроект, запрещающий установку счетчиков газа без согласия жильцов

Верховная Рада отклонила законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» относительно порядка установления счетчиков бытовым потребителям природного газа, который предусматривает установку общедомового счетчика газа только по согласию совладельцев многоквартирного дома.

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За принятие соответствующего законопроекта №5722-д проголосовали 225 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Также в парламенте не хватило голосов для направления законопроекта на доработку.

Согласно пояснительной записке, данным законопроектом определялось, что общедомовой счетчик газа может быть установлен только по согласию совладельцев многоквартирного дома, также предусматривалось, что установка индивидуальных счетчиков природного газа может осуществляться на условиях софинансирования бытовых потребителей и субъектов хозяйствования, осуществляющих распределение природного газа на соответствующей территории за счет тарифа на распределение природного газа.

Кроме этого, устанавливался запрет для операторов газораспределительных сетей на прекращение поставок газа в многоквартирный дом в случае непредставления совладельцами такого дома согласия на установление общедомового счетчика газа.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2015 года Кабмин утвердил Национальный план действий по энергоэффективности до 2020 года, согласно которому правительство рассчитывало в 2016-2019 годах внедрить полный коммерческий учет потребления природного газа, тепловой энергии и воды в жилых и бюджетных зданиях.

Действующий Закон «О коммерческом учете природного газа» требует от поставляющих газ компаний установить счетчики газа для тех домохозяйств, которые используют газ лишь для приготовления пищи, к 1 января 2018 года.

При этом в законе не определено, какие именно счетчики газа должны быть установлении - индивидуальные или общедомовые, что приводит к ситуации, когда операторами газораспределительных сетей массово устанавливаются общедомовые счётчики, а жители дома в итоге платят не за фактически потребленный квартирой газ.