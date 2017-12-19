Рассмотрение законопроекта об индивидуальных газовых счетчиках инициируют на новой сессии Рады в феврале

Верховная Рада провалила голосование за проект закона № 5722-д «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» относительно порядка установки счетчиков потребителям природного газа».

Во время голосования за эту инициативу в парламенте не хватило голосов народных депутатов. Таким образом, с 1 января 2018 года операторы газоснабжения получат официальное право на отключение от природного газа тех бытовых потребителей, которые против установки общедомовых счетчиков.

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«К сожалению, газовое лобби победило. Без этого закона украинцев может ожидать настоящий газовый коллапс с первого дня нового года. Ведь газовые монополисты получат официальное право отключать газоснабжение десяткам тысяч граждан», – отметил глава политсовета УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко.

По его словам, уже в феврале «Украинское объединение патриотов» инициирует внесение законопроекта на рассмотрение на новой сессии парламента, чтобы наконец решить этот насущный для украинцев вопрос.

Как известно, проект закона подготовили представители разных фракций парламента при участии народных депутатов от УКРОПа. Он предусматривал возможность установки общедомовых счетчиков только с согласия совладельцев многоквартирного дома.

Также документ позволял производить установку индивидуальных счетчиков на условиях софинансирования со стороны бытовых потребителей и субъектов хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории.

Но главное – законопроект должен был запретить операторам газораспределительных сетей прекращать поставки газа в многоквартирные дома в случае непредоставления их совладельцами согласия на установку общедомового счетчика.

19 декабря УКРОП призвал Верховную Раду немедленно принять законопроект о коммерческом учете природного газа. Документ получил положительную оценку профильного комитета, члены которого рекомендовали парламенту поддержать его в сессионном зале.