Кабмин решил создать Фонд энергоэффективности

Кабинет министров Украины принял решение о создании Фонда энергоэффективности, который призван обеспечить финансовую поддержку мероприятий по уменьшению потребления энергоресурсов в стране.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

"Сегодня мы утвердим долгожданный документ, к которому шли весь 2017 год. Мы создавали законодательство, работали с международными партнерами, украинским парламентом для создания Фонда энергоэффективности", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман, представляя постановление.

Позже решение было принято без обсуждения.