Украинцы с начала года получили коммунальных субсидий на 3,7 миллиарда

Жителям Украины в январе-ноябре 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 3,68 миллиарда гривень, что на 17,4% превышает аналогичный показатель 2016 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 2,6 миллиарда гривень, в сельской – 1,06 миллиарда гривень.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-ноябре были назначены 8,5 миллиона семьям (106,5% обратившихся за субсидией, с учетом тех, кто обратился в 2016 году). В городской местности субсидии назначены 5,8 миллиона семей, в сельской – 2,7 миллиона семей. По сравнению с январем-ноябрем 2016 года количество семей, которым назначены субсидии, выросло на 25,8%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в ноябре 2017 года по сравнению с ноябрем прошлого года уменьшился на 51,1% – до 540,3 гривни.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, жителям Украины в январе-октябре 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму более 3,49 миллиарда гривень.

В 2016 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 5,7 миллиарда гривень, что на 58%, или на 3,3 миллиарда гривень, больше, чем в 2015 году.