Депутаты запретили установку общедомовых счетчиков газа без согласия жильцов

Верховная Рада приняла за основу и в целом закон о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» относительно порядка установления счетчиков бытовым потребителям природного газа, который предусматривает установку общедомового счетчика газа только по согласию совладельцев многоквартирного дома.

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За принятие соответствующего законопроекта №5722 проголосовали 325 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Данным законопроектом определяется, что общедомовой счетчик газа может быть установлен только по согласию совладельцев многоквартирного дома. Также предусматривается возможность самостоятельного установления индивидуальных счетчиков газа потребителями с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые ими уплачиваются в тарифе на распределение природного газа субъекту хозяйствования, который осуществляет распределение газа на соответствующей территории.

Кроме этого, устанавливается запрет для операторов газораспределительных сетей на прекращение поставок газа в многоквартирный дом в случае непредставления совладельцами такого дома согласия на установление общедомового счетчика газа.

Также законопроектом предполагается перенести предельные сроки оборудования всех потребителей индивидуальными счетчиками газа с 1 января 2018 года на 1 января 2021 года.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Рада отклонила законопроект №5722-д, запрещающий установку общедомовых счетчиков газа без согласия жильцов из-за отсутствия необходимого минимума голосов.

25 ноября 2015 года Кабмин утвердил Национальный план действий по энергоэффективности до 2020 года, согласно которому правительство рассчитывало в 2016-2019 годах внедрить полный коммерческий учет потребления природного газа, тепловой энергии и воды в жилых и бюджетных зданиях.

Действующий Закон «О коммерческом учете природного газа» требует от поставляющих газ компаний установить счетчики газа для тех домохозяйств, которые используют газ лишь для приготовления пищи, к 1 января 2018 года.

При этом в законе не определено, какие именно счетчики газа должны быть установлении - индивидуальные или общедомовые, что приводит к ситуации, когда операторами газораспределительных сетей массово устанавливаются общедомовые счётчики, а жители дома в итоге платят не за фактически потребленный квартирой газ.