Немецкая SIV.AG намерена реализовать в Украине проект

Немецкая компания SIV.AG, предоставляющая консалтинговые услуги и являющаяся разработчиком программного обеспечения для предприятий жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, намерена реализовать в Украине проект по расчету тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор по международному коммерческому развитию SIV.AG Хайнер ШПРУНК сегодня в ходе конференции «Поэтапный процесс реформирования жилищно-коммунального хозяйства: требования и условия».

По его словам, компания сейчас ведет переговоры по внедрению проекта автоматизированного расчета тарифов на ЖКУ в Виннице на 500 тыс. лицевых счетов.

Кроме того, SIV.AG разработала восьмилетний бизнес-план по реформированию системы водоснабжения в Донецке на сумму 700 млн. евро.

Х.ШПРУНК также отметил, что два года назад компания договорилась с Владимиром РЫБАКОМ, на то время занимавшим должность министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, о создании украинского национального стандарта ЖКХ. Однако из-за отсутствия финансирования разработки стандарта проект так и остался нереализованным.

Сегодня SIV.AG ищет возможности для финансирования инфраструктурных проектов с помощью немецких институтов в Украине.

Кроме того, бывший федеральный министр транспорта и связи Германии Гюнтер КРАУЗЕ отметил, что для реформирования ЖКХ у Украины существует возможность привлечения кредитов у Евросоюза на 10 лет под 2,155% годовых в евро/долл. при наличии 35% собственных средств, без уплаты процентов во время предоставления кредита.

В то же время первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр МАЗУРЧАК отметил, что для внедрения системы автоматизации учета, которую предлагает немецкая компания, необходима заинтересованность и городов, и людей, которые бы требовали установки счетчиков воды и тепла.

«Сегодня все счетчики, которые мы устанавливаем по Украине, предусматривают возможность объединения в систему учета, их дальнейшую диспетчеризацию и сведение, как предлагает немецкая сторона, в единую систему», – уточнил он.

А.МАЗУРЧАК отметил, что в этом году проект немецкой компании будет внедряться на отдельных территориях, в частности, в Донецкой области, которая оказалась наиболее подготовленной.

Первый замминистра добавил, что в этом году все области должны создать региональные программы модернизации систем теплообеспечения, а все города – разработать схемы теплообеспечения.

По оценкам А.МАЗУРЧАКА, для внедрения системы автоматизированного расчета тарифов на ЖКУ по всей Украине необходимо «максимум три года».

«Я вам гарантирую, что в следующем году уже будет массированный прорыв»», – добавил он.