Средняя стоимость жилья на вторичном рынке Киева составила 3599 долл./кв. м

Средняя удельная стоимость предложения на вторичном рынке жилья Киева в мае 2009 года составила 3599 долл./кв. м (или 27420 грн./кв. м), сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Согласно аналитическому отчету, опубликованному порталом, наиболее высокие цены предложения квартир среди столичных районов в мае были зафиксированы в Печерском и Шевченковском - 6588 и 5107 долл. за 1 кв. м. соответственно, наиболее низкие - в Дарницком и Деснянском районах (1821 и 1855 долл. за 1 кв. м).

Наибольшее предложение зафиксировано в Дарницком (16% от общего количества проанализированных объектов), Шевченковском (15%) и Печерском (14%). При этом минимальное число выставленных на продажу в мае объектов наблюдалось в Деснянском и Святошинском районах (по 6%).

По данным аналитиков портала, доля предлагаемых в мае на продажу трехкомнатных квартир составила – 34%, двухкомнатных – 31%, однокомнатных 22% и многокомнатных 13%.

Данные получены путем анализа 13076 квартир, общей площадью 1084401 кв. м. Денежный эквивалент продаваемого жилья составил 3902, 61 млн. долл.