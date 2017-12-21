В Кабмине уверяют: Украина может сэкономить до 4 миллиардов кубов газа на отоплении домов

Украина имеет потенциал сократить потребление газа в многоэтажном жилом секторе до 4 млрд куб. м благодаря проведению энергоэффективных мероприятий, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины со ссылкой на профильного министра - вице-премьер-министра Геннадия Зубко.

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По его словам, ежегодно весь жилой сектор Украины потребляет около 18 млрд кубов газа.

Министр подчеркнул, что вся необходимая законодательная база для этого уже принята парламентом в этом году: законы «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», «О ЖКУ», «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», «Об энергетической эффективности зданий», «О Фонде энергоэффективности», «О производстве тепла из возобновляемых источников энергии», «О реструктуризации долгов», «Об ЭСКО», изменения в Закон Украины «О питьевой воде», а также принятые правительством Концепция реформирования теплоснабжения, постановления о монетизации субсидий и об энергоменеджменте.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2018 год увеличил расходы на реализацию программ по энергоэффективности с 800 млн до 2 млрд грн.

Украина в 2016 году сократила потребление природного газа по сравнению с 2015 годом на 4% – до 30,3 млрд куб. м. За 11 месяцев 2017 года потребление «голубого» топлива сократилось на 4,7% - до 24,5 млрд куб. м.