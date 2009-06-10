Эксперт: местные власти мешают снижению отчислений застройщиков

Местные власти блокируют выполнение закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» в части снижения отчислений застройщиков на развитие социальной инфраструктуры, сообщил УНИАН президент строительной компании «Міськжитлобуд» Денис КОСТРЖЕВСКИЙ.

«Заложенные в этом законе грамотные механизмы, призванные ослабить давление обязательных выплат на застройщика, не работают. Местные органы власти блокируют внедрение закона, а их трактовка этого документа звучит так: да, закон предусматривает

уменьшение отчислений в бюджет, но все это будет действовать, начиная со следующих проектов. Хотя суть закона в том, чтобы ослабить давление на застройщиков сейчас, в то время, когда у многих не хватает денег для завершения строительства», - сказал он.

По словам президента компании, ситуацию усугубляет и то, что упомянутый закон и уточняющее его постановление Кабмина противоречат друг другу в вопросе передачи местным органам власти социального жилья и, как следствие, не работают.

Д. КОСТРЖЕВСКИЙ также отметил, что не рассматривает программу достройки жилья «как реальный механизм помощи по завершению начатых проектов».

Как сообщал УНИАН, 25 декабря 2008 г. Верховная Рада Украины приняла закон «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» (N 3354).

Согласно документу, правительство, в частности, будет выделять средства на завершение строительства объектов, готовность которых составляет более 70% в 2009 году, и более 50% - в 2010 году. Средства на финансирование достройки объектов градостроения со степенью готовности менее 50% выделяются лишь после полного окончания финансирования объектов со степенью готовности соответственно более 70% и более 50%.

В законе определены основные источники финансирования предусмотренных им мероприятий. Это, в частности, средства госбюджета, средства Стабилизационного фонда, средства местных бюджетов, а также инвестиции физических и юридических лиц. Кроме того, закон предусматривает, что до 1 января 2012 года кредитно-финансовые учреждения осуществляют льготное кредитование субъектов хозяйственной деятельности для строительства жилья и других объектов строительства под залог ценных бумаг, имущественных прав и других активов.