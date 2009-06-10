В Виннице утверждена процедура установки автономного отопления

Исполнительный комитет Винницкого городского совета утвердил процедуру установки автономного отопления в квартирах многоквартирных жилых домов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН.

По его словам, процедура установки автономного отопления предусматривает порядок оформления документов и проведения работ по отключению потребителей от сетей центрального отопления и горячего водоснабжения, а также прием и регистрацию установленного автономного отопления комиссией горсовета с последующим снятием с учета потребителя при начислении оплаты за теплоснабжение таких квартир.

В частности, для получения разрешения на отключение квартиры от центрального отопления и горячего водоснабжения квартиросъемщик подает в Центр административных услуг Винницкого горсовета соответствующее заявление, копии своих документов и документов на квартиру, а также разрешение от жильцов квартир, находящихся ниже квартиры заявителя, заверенное в жилищно-эксплуатационной конторе или нотариально.

При этом одновременно с подачей заявления на установку автономного отопления квартиросъемщик обязан оплатить стоимость работ по реконструкции внутридомовых инженерных систем, связанных с изменением их нагрузки при установке автономного отопления в квартире заявителя.

Стоимость таких работ определяется как сумма стоимости работ по реконструкции инженерных сетей подъезда (колеблется от 91,214 до 130,207 тыс. грн.), деленная на количество квартир в подъезде.

После проведенных работ по установке автономного отопления квартиросъемщик регистрирует автономное отопление в исполкоме горсовета, подав акт отключения от центрального отопления и горячего водоснабжения, завизированный представителями предприятия теплокоммунэнерго, газоснабжающей или электроснабжающей организации и ЖЭКа, а также подписывает договор с предприятием ТКЭ на оплату отопления мест общего пользования в доме.

Справка УНИАН. Теплоснабжением и горячим водоснабжением в Виннице занимаются предприятие "Винницагортеплокоммунэнерго" (63% потребителей), государственное предприятие "Винницкие тепловые сети" (20%), "Теплокоммунэнерго-Маяк" (10%), предприятие "Морис", котельная "Винницкого завода тракторных агрегатов", котельная объединения "Химпром", котельная "Винницкой подшипниковой компании" и компания "Интергалка".

В Виннице проживает 366,5 тыс. человек.