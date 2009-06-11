В Конча-Заспе планируется строительство

В Конча-Заспе на базе государственного предприятия «Олимпийский учебно-спортивный центр» планируется строительство спортивно-гостиничного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор ГП «Олимпийский учебно-спортивный центр» (Конча-Заспа) Леонид СМЕЛАШ в ходе коллегии Министерства по вопросам семьи, молодежи и спорта.

По его словам, если решится вопрос с дополнительным отводом предприятию земельного участка площадью около 7 га, на этой территории могут быть построены универсальный спортивный зал на 5 тыс. мест и гостиница. Переговоры с инвесторами по строительству комплекса уже ведутся.

При этом Л.СМЕЛАШ добавил, что сегодня заполняемость центра составляет около 40%.

В свою очередь министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО отметил, что в этом году центр получил государственный акт на право собственности на землю, отсутствие которого сдерживало развитие предприятия.

По его словам, в этом году предприятие должно перейти к подготовке проектно-сметной документации с определением объектов для строительства. Вторым шагом может стать обращение в КГГА с просьбой о расширении границ предприятия.

Справка УНИАН. ГП «Олимпийский учебно-спортивный центр» (Конча-Заспа) одновременно может принять около 360 спортсменов и тренеров. Его территория – 10,8 га.