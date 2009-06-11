ВР внесла изменения в программу развития ЖКХ

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об Общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 354 из 428 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля с.г. ВР приняла в первом чтении проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины “Об Общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы”.

Программой предусматривается формирование цивилизованного рынка жилья и его обслуживание, установление недискриминационных экономических отношений между субъектами рынка и государством.

На реализацию этой программы необходимо 4,05 млрд. грн. из государственного бюджета.