Сегодня в Киеве открылся торгово-офисный центр «Левобережный» возле одноименной станции метро.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании-заказчика строительства «СНС».

Как уточнили в компании, сумма инвестиций в строительство центра составила около 50 млн. грн.

Согласно сообщению, общая площадь 8-этажного центра составляет 9270 кв. м, из них торговая площадь -1892 кв. м, офисная - 5700 кв. м (офисные помещения класса В+).

Торговая часть комплекса расположена на первых двух этажах и включает аптеку, кофейню, оптику, солярий, магазины одежды и обуви. На сегодня арендовано 100% торговых площадей. При этом офисная часть сдана в аренду на 30%.

В комплексе предусмотрен наземный паркинг на 12 машиномест, который в перспективе планируется расширить на 80 машиномест (надземно-подземный).

Часть своих площадей инвесторы отдали под галерейный проход к станции метро.

Строительство центра велось около 1,5 года. Генеральным подрядчиком строительства здания выступила компания «Инстрой».

Справка УНИАН. Компания «СНС» создана в 2003 году. Основной вид деятельности -

создание объектов коммерческой недвижимости и их эксплуатация. Количество персонала – более 60 человек. ТОЦ «Левобережный» - первый завершенный проект компании, на стадии разработки находится еще ряд масштабных проектов.

Компания-подрядчик «Инстрой» создана в 1998 году. Основной вид деятельности – строительство объектов жилого и социально-бытового назначения. За время деятельности компания построила и сдала более 150 тыс. кв. м объектов.