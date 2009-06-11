ВР предлагает возмещать инвестору или застройщику затраты

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно мер стимулирования строительства социального жилья».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 309 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Хозяйственный кодекс Украины, законов «О естественных монополиях», «Об электроэнергетике», «О трубопроводном транспорте», «О жилищно-коммунальных услугах», «О теплоснабжении», «О местном самоуправлении в Украине», «О планировании и застройке территорий».

В настоящее время заказчик строительства для того, чтобы подключиться к сетям водо-, энерго-, тепло-, газоснабжения, должен получить от предприятий, которые осуществляют это снабжение, технические условия на подключение, а затем бесплатно передать построенные объекты или сети поставщику тепла, воды, газа или электроэнергии.

Изменения в перечисленные законі предусматривают возмещение инвестору или застройщику расходов на сооружение или реконструкцию объектов, сетей водоснабжения и водоотвода, теплоснабжения, энергоснабжения, и газоснабжения.

Возмещение стоимости строительства должно сделать предприятие, которому предоставлено право предоставления технических условий на строительство, и которому передаются на баланс и в эксплуатацию отмеченные объекты и сети.