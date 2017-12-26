Украинцы смогут брать жилье в лизинг благодаря китайскому кредиту

Кабинет министров согласовал привлечение Государственным ипотечным учреждением кредита на 500 млн долл. для финансирования реализации инвестиционного проекта «Обеспечение жильем на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга» от Китайской национальной корпорации генеральных подрядов.

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Соответствующее постановление №1008 было принято правительством и опубликовано в газете "Урядовый курьер".

Согласно постановлению, выборка кредита будет осуществляться отдельными траншами согласно утвержденному графику финансирования. Срок кредита – 15 лет с возможностью его пролонгации, согласованной отдельно.

Целевое назначение кредита - финансирование операций по приобретению жилья или финансирование строительства жилья в соответствии с государственным инвестиционным проектом.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Государственное ипотечное учреждение сообщило, что по результатам открытого конкурса по привлечению внешних заимствований для финансирования реализации инвестиционного проекта «Обеспечение жильем на условиях ипотечного кредитования или финансового лизинга» победителем определена Китайской национальная корпорация генеральных подрядов (China National Complete Engineering Corporation).