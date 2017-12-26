Правительство продлило госпрограмму обеспечения молодежи жильем до 2020 года

Кабинет министров Украины до 2020 года продлил действие государственной программы обеспечения молодежи жильем.

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Текст соответствующего постановления от 20 декабря 2017 г. № 1032 обнародовано на Правительственном портале.

"Учитывая важность вопроса социальной защиты и поддержки молодежи в Украине, в связи с тем, что действие государственной программы обеспечения молодежи жильем завершается в 2017 году, правительством принято решение о продлении действия этой программы до 2020 года", - говорится в пояснительной записке к документу.

Программа предусматривает финансирование механизма льготного кредитования молодежи на приобретение жилья, а также погашение обязательств по ранее заключенным договорам частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков.

Среди источников финансирования программы: средства специального фонда государственного бюджета, средства местных бюджетов, а также привлеченные ресурсы. В настоящее время действует 70 местных программ обеспечения молодежи жильем. Реализация государственной программы предусматривает софинансирование за счет средств государственного и местных бюджетов.

Успешная реализация программы позволит решить жилищный вопрос более чем 5 тысячам молодых семей.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в мае этого года выделил 28 млн грн на увеличение финансирования госпрограммы обеспечения молодежи и семей участников АТО жильем.

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству с 28 ноября возобновил действие программы по доступному жилью для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, внутренних переселенцев и участников АТО.