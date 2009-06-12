НБУ готов выделить 1 млрд.грн. на запуск программы достройки жилья

Национальный банк Украины готов выделить 1 млрд. грн. для начала реализации программы по завершению строительства жилищных объектов со степенью готовности более 70%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства со ссылкой на заместителя министра регионального развития и строительства Дмитрия ИСАЕНКО.

«У Национального банка появились монетарные возможности для выделения средств в размере 1 млрд. грн.», – сказал он.

По словам замминистра, Нацбанк уже перечислил «Ощадбанку» 50 млн. грн. Эти деньги не являются средствами от продажи облигаций Государственного ипотечного учреждения. При этом Д.ИСАЕНКО не уточнил, будет ли перечислена «Ощадбанку» вся сумма.

По данным замминистра, продажа облигаций ГИУ может состояться на следующей неделе, поскольку для этого необходимо получить разрешение от Кабинета Министров.

Д.ИСАЕНКО также сообщил, что остальные 950 млн. грн. для завершения строительства жилищных объектов НБУ выделит на следующей неделе.

«Необходимо продать облигации ГИУ «Ощадбанку» и получить рефинансирование из Нацбанка. В среду (17 июня – УНИАН) будет на Кабмин вынесен вопрос о разрешении (продажи – УНИАН) облигаций ГИУ, и в следующую пятницу будет очередная попытка продажи этих облигаций, чтобы Нацбанк мог дать этот миллиард («Ощадбанку» на кредитование завершения строительства жилья – УНИАН), – сказал Д.ИСАЕНКО.

Как сообщили в Минрегионстрое, сегодня, 12 июня, министерство планирует утвердить заявки застройщиков на участие в конкурсе с элементами аукциона по определению объектов, на завершение строительства которых будет предоставлена государственная помощь.

"Из 450 объектов, за исключением Киева и Киевской области, было отобрано 121, которые будут участвовать в конкурсе с элементами аукциона", – уточнил Д.ИСАЕНКО.

Он также добавил, что членов комиссии будут интересовать, в первую очередь, заемщики, способные взять кредит в «Ощадбанке».

При этом Минрегионстрой достиг определенных договоренностей с Министерством внутренних дел (МВД) в вопросе кредитования завершения строительства жилья.

"Там (в МВД – УНИАН) есть порядка 800 желающих (частных лиц – УНИАН), которые сразу готовы взять такие кредиты", – уточнил замминистра.

Как сообщал УНИАН, «Ощадбанк» дал согласие выкупить облигации Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на 30 млн. грн. (общая сумма – 1 млрд. грн.) на начало программы по достройке жилья со степенью готовности более 70%.

Заместитель министра регионального развития и строительства Украины Анатолий ТКАЧУК после совещания у Президента по вопросам достройки жилья отметил: «Мы решили вопрос о том, чтобы на следующей неделе программа стартовала… Вполне возможно, что «Ощадбанк» сможет выкупить облигации в рамках 30 млн. грн., и в рамках этих 30 млн. мы сможем начать работу по достройке объектов».