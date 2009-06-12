Египетский застройщик будет строить доступное жилье для украинцев

Министерство регионального развития и строительства Украины предложило египетской строительной компании «Orascom Development Holding AG» ряд проектов по строительству доступного жилья в Киеве и регионах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минрегионстроя.

Как указывается в сообщении, министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в Украине Ясиром АТЕФОМ и директором по развитию бизнеса египетской строительной компании «Orascom Development Holding AG» Мухамедом ХЕЙРИ предложил компании принять участие в реализации жилищных проектов. В частности, речь шла о строительстве доступного жилья в регионах Украины, под которое в каждом областном центре уже отведены земельные участки, и в Киеве, где под строительство доступного жилья выделено 20 га земли.

Среди предложенных проектов – строительство туристических городков на территории Ивано-Франковской и Львовской областей (их проекты уже разработаны), нового города на Арабатский стрелке (функциональный город для отдыха и лечения), нового района в Керчи. Последние два проекта, по словам В.КУЙБИДЫ, предусматривают использование возобновляемых источников энергии.

Стороны договорились, что египетская компания изучит каждый предложенный проект и в ближайшее время опять посетит Украину.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. в ходе встречи министра регионального развития и строительства В.КУЙБИДЫ с Чрезвычайным и Полномочным Послом Египта в Украине Ясиром АТЕФОМ обсуждалась возможность инвестирования египетской строительной компании «Orascom Development Holding AG» в жилищное строительство в Украине.

Я.АТЕФ отметил, что компания готова самостоятельно финансировать строительство, привлекая украинских застройщиков. Посол также отметил, что жилье, которое планирует строить в Украине «Orascom Development Holding AG», будет доступным для отечественных покупателей.