Горсовет Львова: угрозы срыва строительства стадиона нет

На сегодня не существует угрозы срыва финансирования или графиков строительства стадиона во Львове к чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН заявил руководитель «Дирекции по строительству стадиона» Львовского городского совета Виталий СУЛИМА.

По его словам, генеральный подрядчик по строительству стадиона - компания «Азовинтэкс» - получила от «Укрэксимбанка» кредит в размере 25 млн. грн.

В.СУЛИМА отметил, что в этом году «Азовинтэкс» выполнил работы стоимостью 23 млн. 305 тыс. грн., из которых более 7 млн. грн. было оплачено по итогам сверки актов выполненных работ.

Также, по его словам, Дирекция по строительству стадиона совместно с генподрядчиком работают над оптимизацией и согласованием рабочих проектов западной трибуны стадиона, которая является самым сложным элементом строительства. Вместе с тем ряд работ на стадионе выполняется с опережением графика.

«В целом, строительство стадиона во Львове проходит в пределах графиков работ, утвержденных УЕФА», - подчеркнул В.СУЛИМА.

*** По результатам заседания УЕФА 12-13 мая с.г. принято решение о возможном определении г. Львова городом проведения матчей Евро-2012, при условии выполнения требований УЕФА по подготовке инфраструктуры. В частности, орган местного самоуправления города не позднее 31 августа 2009 года должен предоставить УЕФА достаточные доказательства того, что проблемные вопросы подготовки стадиона будут решены для проведения какого-либо из потенциальных групповых матчей УЕФА Евро-2012.

Проектировщиками стадиона является конструкторское бюро Альберта ВИММЕРА (г. Вена, Австрия), архитектурное бюро «Арника» (г. Львов, Украина); генеральным подрядчиком выступает проектно-строительное предприятие «Азовинтэкс».

«ПМ-Консалтинг», донецкая инжиниринговая компания, которая руководила строительством нового стадиона ФК «Шахтер», привлечена к проекту в качестве консультанта на выполнение работ по анализу проектной документации и разработке организационной структуры управления проектом. Компания «Арена.Ком» в марте 2009 года определена консультантом для сооружения стадиона (компания будет контролировать строительство стадиона, заниматься разработкой бизнес-плана использования сооружения после проведения Евро-2012).

Стоимость строительства стадиона составляет 609 млн. грн., предполагаемый срок введения в эксплуатацию - декабрь 2010 года.