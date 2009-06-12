В Житомире могут отключить воду

Житомирский водоканал из-за долгов оказался под угрозой отключения электроснабжения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Точная сумма долгов не указывается, однако в сообщении отмечается, что речь идет о десятках миллионов гривен.

В связи с этим власти Житомира обратились к горожанам с просьбой срочно произвести расчеты и погасить все долги за полученные услуги по водоснабжению.

В горсовете отмечают, что для обеспечения Житомира качественной питьевой водой горводоканал обязан проводить также охранные мероприятия, совершенствовать технологические процессы, вовремя менять и проводить ремонт сетей, ликвидировать аварии, что требует больших затрат, которых предприятию катастрофически не хватает.

Исполком городского совета попросил жителей Житомира с пониманием отнестись к проблемам водоканала.

Напомним, что из-за долгов за электроэнергию житомирский водоканал уже неоднократно отключался от электроэнергии на определенное время, из-за чего город оставался без водоснабжения.