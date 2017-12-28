В Кабмине рассказали, когда льготы на коммуналку будут выдавать "живыми" деньгами

14:12, 28 декабря 2017
Недвижимость
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По словам министра соцполитики, монетизация льгот на жилищно-коммунальные услуги заработает с 1 июля 2018 года.

В Украине запустят монетизацию льгот на коммуналку / фото УНИАН

Монетизация льгот, предоставляемых на оплату жилищно-коммунальных услуг, может заработать в Украине с 1 июля 2018 года. 

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Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

«В 2018 году мы планируем перейти на монетизацию льгот жилищно-коммунальных услуг, ориентировочно с 1 июля 2018 года», - сказал он. 

По словам министра, если эксперимент с монетизацией льгот на жилищно-коммунальные услуги будет успешным, он может быть распространен на другие виды льгот.

Он отметил, что министерство работает над разработкой постановления о монетизации льгот на проезд.

Напомним, по данным Минсоцполитики, на монетизацию льгот в Украине в 2018 году потребуется около 20 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Кабинет министров Украины принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии. На выплату сэкономленных сумм субсидий в госбюджете предусмотрено 1,2 млрд грн.

Ранее Розенко отмечал, что отсутствие реального учета потребления жилищно-коммунальных услуг населением Украины является основной проблемой для внедрения монетизации субсидий.

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Теги: #монетизация субсидий#субсидии на коммуналку