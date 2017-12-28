В Киеве подешевеет отопление для населения

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тариф столичной энергогенерирующей компании «Киевэнерго» на отопление для населения на 4,1%.

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Соответствующие постановления комиссия приняла на заседании.

Так, комиссия установила для «Киевэнерго» тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1355,83 грн/Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета.

Все тарифы приведены с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2017 года комиссия снизила тариф на отопление от «Киевэнерго» на 0,2%. Тариф на отопление для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика составлял 1414,45 грн/Гкал.