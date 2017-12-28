Украинцам выплатят 1,2 миллиарда сэкономленных субсидий

Украинцам по итогам 2017 года будет выплачено 1,2 млрд грн сэкономленных жилищных субсидий за газовое или электрическое отопление.

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Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

«В 2017 году внедрена монетизация остатков по сэкономленным субсидиям, 1,7 млн домохозяйств сэкономили жилищную субсидию, направленную на отопление газовое или электрическое, на сумму 1 млрд 200 млн грн. До конца года мы такие выплаты полностью осуществим», - сказал министр.

Рева отметил, что с 2018 года правительство полностью переходит на денежные расчеты между бюджетом и предприятиями, которые предоставляют коммунальные услуги.

Министр также сообщил, что правительство планирует внести изменения в порядок назначения субсидий для переселенцев и дать им возможность получать субсидию по декларации о доходах без прописки и без договора аренды.

«Этих людей надо поддержать, не от хорошей жизни они покинули свои дома», - отметил Рева.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля Кабинет министров Украины принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии.

Срок подачи заявлений на выплату компенсаций за сэкономленные субсидии был продлен на два месяца - до 1 ноября 2017 года.