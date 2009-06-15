Суркис: Украина сможет выполнить все обязательства перед УЕФА

Украина сможет выполнить все обязательства перед УЕФА по подготовке к проведению финальных матчей чемпионата Европы по футболу 2012 года, уверен президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

Как передает корреспондент УНІАН, об этом он сказал в 12 июня журналистам в Донецке.

«Я думаю, что мы потеряли много времени, безусловно, но только сейчас, только за счет концентрации, консолидации усилий, прежде всего, безусловно, человеческих, прежде всего, усилий центральной власти и местной, региональных сплочений элит и финансовых рычагов, человеческих, я уверен, мы сумеем выполнить все те обязательства и гарантии, которые мы давали УЕФА, - сказал Г.СУРКИС и добавил: - Может быть, я покажусь чересчур оптимистичным».

Он напомнил, что в мае на заседании Исполкома УЕФА в Бухаресте пришлось убеждать инспекторов в том, что Украина сможет подготовиться к Евро-2012. «Откровенно скажу вам, что мне удалось это сделать в мае на заседании Исполкома УЕФА и, вероятно, в последний раз, потому что доверие высокого жюри УЕФА, моих коллег – членов Исполкома, безусловно, небесконечно, - пояснил Г.СУРКИС. - Они нам дали последнее предупреждение (решить вопросы организации Евро-2012 до 30 ноября 2009 года – УНИАН), и до 30 ноября, я убежден, что, получив определенную матрицу, по которой мы должны двигаться, до этого срока мы справимся со всем не только на бумаге, но и в реальной жизни, будучи при этом реалистами и прагматиками».

Г.СУРКИС добавил, что лично он «всеми силами, всеми своими возможностями по-прежнему будет защищать статус и паритетность проведения этих соревнований в Украине».

«Я себе не представляю, как страна будет развиваться дальше, если не будет соблюдена паритетность в турнире, то есть зеркальное представление 4 на 4 (по 4 города от Польши и Украины, принимающих чемпионат – УНИАН), или если в целом наша страна не сумеет выполнить свои обязательства перед УЕФА и не получит финальный матч… То есть, мы берем по максимуму, минимум меня лично не устраивает», - заявил президент ФФУ.